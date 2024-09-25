У Чорному морі перебуває один ворожий російський корабель, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні
Київ • УНН
Станом на 25 вересня в Чорному морі знаходиться один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні, а в Середземному - один носій "Калібрів".
Станом на ранок середи, 25 вересня, російська окупаційна армія утримує в Чорному морі один корабель. Він не є ракетоносієм. Про це повідомляють Військово-Морські сили ЗСУ, пише УНН.
Станом на 06:00 25.09.2024. у Чорному морі 1 ворожий корабель, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні,
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Зазначається, що в Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря - 10 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря - 8 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.
Чорне море не належить росії, дрони з можливістю ураження до 1800 км, кібероперації: Буданов розповів про здобутки ГУР07.09.24, 13:43 • 100773 перегляди