У Чилі зафіксували землетрус магнітудою 5,5
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У Чилі в провінції та комуні Антофагаста зафіксували землетрус магнітудою 5,5 балів за шкалою Ріхтера, інформує Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC), пише УНН.
Деталі
Землетрус стався на глибині 139 км. Поштовхи зафіксовані на відстані 72 кілометри на південний схід від міста Калама та за 52 кілометри на південний захід від Сан-Педро-де-Атакама.
Наразі про руйнування внаслідок землетрусу не повідомляється.
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У Чернівецькій області стався землетрус.