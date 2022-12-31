В Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Чили в провинции и коммуне Антофагаста зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 баллов по шкале Рихтера, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), пишет УНН.
Детали
Землетрясение произошло на глубине 139 км. Толчки зафиксированы в 72 километрах к юго-востоку от города Калама и в 52 километрах к юго-западу от Сан-Педро-де-Атакама.
В настоящее время о разрушениях в результате землетрясения не сообщается.
Напомним
В Черновицкой области произошло землетрясение.