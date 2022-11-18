У Чернівецькій області стався землетрус

Цитата

"18 листопада 2022 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Епіцентр землетрусу був у районі міста Новодністровськ на глибині 4 км. За класифікацією, він належить до невідчутних, коли інтенсивність коливань нижча за межі чутливості людей. У такому разі струси землі можуть зареєструвати лише сейсмографи.

Додамо

Попередній землетрус на території Чернівецької області зафіксували 6 жовтня 2022 року – його магнітуда становила 2,4.