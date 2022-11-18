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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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У Чернівецькій області стався землетрус

У Чернівецькій області стався землетрус

Київ • УНН

 • 506896 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Сьогодні вночі в Чернівецькій області стався землетрус магнітудою 2,7. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Головного центру спеціального контролю.

Цитата

"18 листопада 2022 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Епіцентр землетрусу був у районі міста Новодністровськ на глибині 4 км. За класифікацією, він належить до невідчутних, коли інтенсивність коливань нижча за межі чутливості людей. У такому разі струси землі можуть зареєструвати лише сейсмографи.

                  

Додамо

Попередній землетрус на території Чернівецької області зафіксували 6 жовтня 2022 року – його магнітуда становила 2,4.

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