В Черновицкой области произошло землетрясение

Цитата

"18 ​​ноября 2022 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение", – говорится в сообщении.

Детали

Эпицентр землетрясения находился в районе города Новоднестровска на глубине 4 км. По классификации, он относится к неощутимым, когда интенсивность колебаний ниже пределов чувствительности людей. В таком случае сотрясения земли могут зарегистрировать только сейсмографы.

Добавим

Предыдущее землетрясение на территории Черновицкой области зафиксировали 6 октября 2022 – его магнитуда составляла 2,4.