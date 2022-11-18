В Черновицкой области произошло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сегодня ночью в Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2,7. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Главного центра специального контроля.
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"18 ноября 2022 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение", – говорится в сообщении.
Детали
Эпицентр землетрясения находился в районе города Новоднестровска на глубине 4 км. По классификации, он относится к неощутимым, когда интенсивность колебаний ниже пределов чувствительности людей. В таком случае сотрясения земли могут зарегистрировать только сейсмографы.
Добавим
Предыдущее землетрясение на территории Черновицкой области зафиксировали 6 октября 2022 – его магнитуда составляла 2,4.