У Чернівцях затримали бізнесмена, який хотів підкупити офіцера СБУ

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Як повідомляється, ідеться про керівника будівельного підприємства.

"За даними слідства, компанія фігуранта виконувала підрядні роботи на території однієї з військових частин регіону. Щоб потрапити до режимного об’єкта, будівельники мали проходити відповідні перевірки, за які відповідає СБУ. Однак, підрядник захотів зробити для своїх робітників «вільний» доступ на територію військової частини без проведення перевірочних заходів. Для «вирішення питання» підприємець запропонував 5 тис. доларів США співробітнику місцевого підрозділу української спецслужби", - розповіли у СБУ.

Як вказано, офіцер Служби безпеки одразу доповів своєму керівництву.

Бізнесмена затримали у Чернівцях «на гарячому» під час передачі всієї суми.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

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