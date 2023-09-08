В Черновцах задержали бизнесмена, который хотел подкупить офицера СБУ

Детали

Как сообщается, речь идет о руководителе строительного предприятия.

"По данным следствия, компания фигуранта выполняла подрядные работы на территории одной из воинских частей региона. Чтобы попасть на режимный объект, строители должны были проходить соответствующие проверки, за которые отвечает СБУ. Однако, подрядчик захотел сделать для своих рабочих «свободный» доступ на территорию воинской части без проведения проверочных мероприятий. Для «решения вопроса» предприниматель предложил 5 тыс. долларов США сотруднику местного подразделения украинской спецслужбы", - рассказали в СБУ.

Как указано, офицер Службы безопасности сразу доложил своему руководству.

Бизнесмена задержали в Черновцах «с поличным» во время передачи всей суммы.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

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