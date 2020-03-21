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У Чернівцях вводять обов'язковий масковий режим

У Чернівцях вводять обов'язковий масковий режим

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. З понеділка в Чернівцях вводять масковий режим на об’єктах, які залишились працювати. Про це у своєму відеозверненні сказав міський голова Чернівців Олексій Каспрук, передає УНН.

“З понеділка прийнято рішення про запровадження обов’язкового маскового режиму на тих об’єктах, які залишились працювати... Отже, ми будемо контролювати, щоби на діючі ринки, діючі супермаркети і невеличкі магазини, і інші об’єкти, які працюють — не допускалися відвідувачі, які не носять засоби індивідуального захисту, тобто — маски. Будь-які: саморобні, куплені. Є трошки часу підготуватися. Розумію, що зараз буде величезна кількість питань, де ці маски взяти — ми робимо все можливе, для того, щоб забезпечити чернівчан цими засобами захисту. Сьогодні ведеться робота по нашим підприємствам легкої промисловості — розпочинається пошив масок, треба буде час”, — сказав Олексій Каспрук.

Він додав, що в понеділок будуть контролювати, чи здійснюють масковий режим, і нагадав, що згідно законодавства і нового, і законів про захист населення від інфекційних хвороб — рішення органів місцевого самоврядування, державних органів влади — є обов’язковими для виконання і ті, хто їх не виконують в частині протидії боротьбі з епідемією — можуть бути покарані в адміністративному чи кримінальному порядку.

Також Олексій Каспрук зазначив, що маску можна зробити й з кількох шарів старої футболки.

Нагадаємо, на в’їзді в Чернівців всім будуть міряти температуру та робити опитування.

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