На в’їзді у Чернівці всім будуть міряти температуру та робити опитування - мер міста
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. На в’їзді до Чернівців будуть розташовуватися контрольно-пропускні пункти, на яких приїжджим мірятимуть температуру та розпитуватимуть про мету поїздки. Про це заявив міський голова Чернівців Олексій Каспрук, повідомляє УНН.
«На в’їзді у місто Чернівці будуть розташовані контрольно-пропускні пукти з працівниками поліції, лікарів, працівників ДСНС, працівників міської ради, які будуть проводити температурний скрініг, щоб не допустити у місто людей, в яких підвищена температура, а також ввезти облік транспортних засобів, які заїжджають у місто, пасажирів. Водіїв цих транспортних засобів будуть розпитувати… про коротку мету поїдки: куди їдете, з ким збираєтесь спілкуватися для того, щоб, якщо буде підтверджений випадок, щоб и могли встановити всіх контактних осіб», - зазначив він.
Окрім того, Каспрук додав, що власникам вантажних машин та спецтехніки необхідно отримати дозвіл на роботу у місті.
«Окреме питання до тих, хто займається бізнесом, точніше до власників спецтехніки, вантажних машин, які не роблять регулярні вантажні транспортні перевезення. Вам необхідно буде у департаменті житлово-комунального господарства отримати дозвіл на те, щоб заїжджати у місто і працювати у місті», - зауважив мер.
Нагадаємо, в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків коронавірусу.
Додамо, що наразі 11 буковинців очікують результати тестів щодо інфікування коронавірусом, окрім того завтра перевірять ще 20 осіб, які під наглядом лікарів і мають підозру можливого інфікування.