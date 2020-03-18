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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101202 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104568 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106568 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105480 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114237 просмотра

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На въезде в Черновцы всем будут мерить температуру и делать опрос - мэр города

На въезде в Черновцы всем будут мерить температуру и делать опрос - мэр города

Киев  •  УНН

 • 15158 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. На въезде в Черновцы будут располагаться контрольно-пропускные пункты, на которых приезжим будуть мерить температуру и расспрашивать о цели поездки. Об этом заявил мэр Черновцов Алексей Каспрук, сообщает УНН.

«На въезде в город Черновцы будут расположены контрольно-пропускные Пукто с работниками полиции, врачей, работников ГСЧС, работников городского совета, которые будут проводить температурный скринига, чтобы не допустить в город людей, у которых повышенная температура, а также ввезти учет транспортных средств, которые заезжают в город, пассажиров. Водителей этих транспортных средств будут расспрашивать ... о короткой цели поездки: куда едете, с кем собираетесь общаться для того, чтобы в случае подтвержденный случай, чтобы и могли установить всех контактных лиц», - отметил он.

Кроме того, Каспрук добавил, что владельцам грузовых машин и спецтехники необходимо получить разрешение на работу в городе.

«Отдельный вопрос к тем, кто занимается бизнесом, точнее к владельцам спецтехники, грузовых машин, которые не делают регулярные грузовые транспортные перевозки. Вам необходимо будет в департаменте жилищно-коммунального хозяйства получить разрешение на то, чтобы заезжать в город и работать в городе», - отметил мэр.

Напомним, в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев коронавируса.

Добавим, что сейчас 11 буковинцев ожидают результаты тестов инфицирования коронавируса, кроме того завтра проверят еще 20 человек, которые под наблюдением врачей и имеют подозрение возможного инфицирования.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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