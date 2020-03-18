На въезде в Черновцы всем будут мерить температуру и делать опрос - мэр города
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. На въезде в Черновцы будут располагаться контрольно-пропускные пункты, на которых приезжим будуть мерить температуру и расспрашивать о цели поездки. Об этом заявил мэр Черновцов Алексей Каспрук, сообщает УНН.
«На въезде в город Черновцы будут расположены контрольно-пропускные Пукто с работниками полиции, врачей, работников ГСЧС, работников городского совета, которые будут проводить температурный скринига, чтобы не допустить в город людей, у которых повышенная температура, а также ввезти учет транспортных средств, которые заезжают в город, пассажиров. Водителей этих транспортных средств будут расспрашивать ... о короткой цели поездки: куда едете, с кем собираетесь общаться для того, чтобы в случае подтвержденный случай, чтобы и могли установить всех контактных лиц», - отметил он.
Кроме того, Каспрук добавил, что владельцам грузовых машин и спецтехники необходимо получить разрешение на работу в городе.
«Отдельный вопрос к тем, кто занимается бизнесом, точнее к владельцам спецтехники, грузовых машин, которые не делают регулярные грузовые транспортные перевозки. Вам необходимо будет в департаменте жилищно-коммунального хозяйства получить разрешение на то, чтобы заезжать в город и работать в городе», - отметил мэр.
Напомним, в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев коронавируса.
Добавим, что сейчас 11 буковинцев ожидают результаты тестов инфицирования коронавируса, кроме того завтра проверят еще 20 человек, которые под наблюдением врачей и имеют подозрение возможного инфицирования.