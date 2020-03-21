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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103540 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106151 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108114 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106838 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116169 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101566 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105864 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131665 просмотра

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В Черновцах вводят обязательный масочный режим

В Черновцах вводят обязательный масочный режим

Киев  •  УНН

 • 25610 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. С понедельника в Черновцах вводят масочный режим на объектах, оставшихся работать. Об этом в своем видеообращении сказал мэр Черновцов Алексей Каспрук, передает УНН.

“С понедельника принято решение о введении обязательного масочного режима на тех объектах, которые остались работать... Итак, мы будем контролировать, чтобы на действующие рынки, действующие супермаркеты и небольшие магазины, и другие объекты, которые работают — не допускались посетители, которые не носят средства индивидуальной защиты, то есть — маски. Любые: самодельные, куплены. Есть немного времени подготовиться. Понимаю, что сейчас будет огромное количество вопросов, где эти маски взять — мы делаем все возможное, для того, чтобы обеспечить черновчан этими средствами защиты. Сегодня ведется работа по нашим предприятиям легкой промышленности — начинается пошив масок, надо будет время”, — сказал Алексей Каспрук.

Он добавил, что в понедельник будут контролировать, осуществляют ли масочный режим, и напомнил, что согласно законодательству и нового, и законов о защите населения от инфекционных болезней — решение органов местного самоуправления, государственных органов власти — являются обязательными для исполнения и те, кто их не выполняют в части противодействия борьбе с эпидемией — могут быть наказаны в административном или уголовном порядке.

Также Алексей Каспрук отметил, что маску можно сделать и из нескольких слоев старой футболки.

Напомним, на въезде в Черновцы всем будут мерить температуру и делать опрос.

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