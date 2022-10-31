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У Чернівецькій області пошкоджено критичну інфраструктуру через удар ворога - голова ОВА

У Чернівецькій області пошкоджено критичну інфраструктуру через удар ворога - голова ОВА

Київ • УНН

 • 378508 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Чернівецькій області пошкоджено критичну інфраструктуру через удар ворога, повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк, пише УНН.

Цитата

"У Чернівецькій області є пошкодження критичної інфраструктури внаслідок ракетного обстрілу рашистів. В жодному разі не фотографуйте місця вибухів. Дочекайтеся офіційної інформації" - зазначив Запаранюк у Телеграм.

Нагадаємо

По Україні триває повітряна тривога, у Вінницькій, Полтавській, Львівській та Київській областях повідомляли про роботу ППО. По Харкову, Києву, Запоріжжю та Черкаській, Кіровоградській областях були "прильоти", удари були по критичній інфраструктурі.

По Україні вводять екстрені відключення електроенергі після чергової масованої атаки ворога на об'єкти енергосистеми низки областей, попередили в ОП.

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