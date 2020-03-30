У Чернігові під час пожежі врятували двох дітей, одна людина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У неділю о 02:48 до оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Чернігівській області надійшло повідомлення про пожежу приватного двоповерхового з мансардою двоквартирного житлового будинку, що в обласному центрі по вул. 1 Кордівка, 20А. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
На місце події оперативно були залучені відділення міських вогнеборців на 4 пожежних автоцистернах та чергова зміна оперативно-координаційного центру У ДСНС в області.
На той момент будинок було охоплено полум'ям, а на балконі другого поверху квартири №1 кликали на допомогу власниця помешкання, та двоє її онуків (1943 р.н.2007 та 2011 р.н. відповідно). Вогнебороці за допомогою висувної драбини їх врятували. Медпрацівники бригади швидкої медичної допомоги оглянули постраждалих, проте госпіталізація їм не знадобилась.
Під час ліквідації пожежі у квартирі №2 рятувальники виявили тіло особи, дані про яку встановлюються.
Займання о 04:47 було локалізовано, а о 07:03 остаточно ліквідовано.
Вогнем знищено покрівлю, міжповерхові перекриття, пошкоджено конструктивні елементи стін та майно. Наразі причина пожежі та завдані збитки встановлюються.
Загалом до гасіння від підрозділів ДСНС залучалося 20 людей особового складу та 7 одиниць спеціальної техніки.
Нагадаємо, на Чернігівщині в траві виявили обгорілий труп.