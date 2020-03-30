У Чернігові під час пожежі врятували двох дітей, одна людина загинула

КИЇВ. 30 березня. УНН. У неділю о 02:48 до оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Чернігівській області надійшло повідомлення про пожежу приватного двоповерхового з мансардою двоквартирного житлового будинку, що в обласному центрі по вул. 1 Кордівка, 20А. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.