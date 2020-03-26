На Чернігівщині в траві виявили обгорілий труп
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Упродовж минулої доби у Чернігівській області пожежники ліквідували 16 пожеж у природних екологічних системах, одна людина загинула через займання сухої трави. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС.
“Впродовж минулої доби підрозділи Управління ДСНС України у Чернігівській області 16 разів залучались до гасіння пожеж у природних екологічних системах, одна людина загинула. Площа, пройдена вогнем, склала понад 30 га”, — йдеться у повідомленні.
Так, 25 березня об 11:54 вогнеборців повідомили про пожежу сухої трави на відкритій території біля села Рижки Коропського району.
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Повідомляється, що вогнеборці о 12:23 пожежу локалізували та о 12:30 остаточно ліквідували.
На місці пожежі було виявлено обгоріле тіло місцевого жителя 1957 року народження. Ймовірною причиною пожежі послужило необережне поводження з вогнем загиблого.
Вказано, що з початку року на Чернігівщині виникло 248 пожеж в природних екологічних системах.
Нагадаємо, що пожежі з початку року забрали життя вже понад пів тисячі людей в Україні.