У столичному Гідропарку згоріло кафе
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Сьогодні вранці у Дніпровському районі Києва - на Гідропарку - загорілось кафе “Очеретяний кіт”. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Києві.
“25 березня о 7:14... надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на Гідропарку, що в Дніпровському районі столиці”, — йдеться у повідомленні.
По прибуттю вогнеборці встановили, що горить одне із кафе на Гідропарку.
Повідомляється, що гасіння пожежі ускладнювала відсутність пожежних гідрантів, тому вогнеборці встановлювали гідроелеватори для забезпечення безперервної подачі води з річки.
Оскільки кафе побудоване з дерева, полум’я швидко розповсюджувалось по будівлі, однак о 8:07 рятувальники локалізували загоряння на площі 300 кв. м та о 8:40 — ліквідували.
За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, у Дарницькому районі столиці загорівся легковик внаслідок зіткнення з інкасаторським мінівеном. У ДТП загинуло двоє осіб та ще одна людина було травмована.