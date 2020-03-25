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У столичному Гідропарку згоріло кафе

У столичному Гідропарку згоріло кафе

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Сьогодні вранці у Дніпровському районі Києва - на Гідропарку - загорілось кафе “Очеретяний кіт”. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Києві.

“25 березня о 7:14... надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на Гідропарку, що в Дніпровському районі столиці”, — йдеться у повідомленні.

По прибуттю вогнеборці встановили, що горить одне із кафе на Гідропарку.

Повідомляється, що гасіння пожежі ускладнювала відсутність пожежних гідрантів, тому вогнеборці встановлювали гідроелеватори для забезпечення безперервної подачі води з річки.

Оскільки кафе побудоване з дерева, полум’я швидко розповсюджувалось по будівлі, однак о 8:07 рятувальники локалізували загоряння на площі 300 кв. м та о 8:40 — ліквідували.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, у Дарницькому районі столиці загорівся легковик внаслідок зіткнення з інкасаторським мінівеном. У ДТП загинуло двоє осіб та ще одна людина було травмована.

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