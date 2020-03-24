У Києві загорівся легковик після зіткнення з інкасаторським мінівеном: є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Дарницькому районі столиці загорівся легковик внаслідок зіткнення з інкасаторським мінівеном. У ДТП загинуло двоє осіб та ще одна людина було травмована. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у місті Києві.
"На проїжджій частині дороги внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка виникла на вул. Зарічній, 41, що у Дарницькому районі столиці, в одному із авто виникла пожежа", - сказано у повідомленні.
Рятувальники встановили, що зіткнулись автівка Chevrolet Aveo та інкасаторський автомобіль Volkswagen Transporter. В авто Chevrolet Aveo виникла пожежа.
"Водій та пасажирка палаючого авто загинули на місці. Бійці деблокували тіла за допомогою гідравлічного інструменту. Також рятувальники деблокували потерпілого з інкасаторського автомобіля та передали бригаді швидкої медичної допомоги", - додається у повідомленні.
Обставини події наразі встановлюються.
Нагадаємо, у Києві патрульні гасили автомобіль, який, ймовірно, підпалили.