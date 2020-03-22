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Вночі у Києві патрульні гасили підпалену автівку

Вночі у Києві патрульні гасили підпалену автівку

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. У Києві вночі патрульні гасили автомобіль, який, ймовірно, підпалили. Наразі слідчі виявили можливого зловмисника. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.

"Сьогодні вночі патрульні отримали виклик "пожежа" на проспект Героїв Сталінграду. Прибувши на місце, патрульні виявили, що біля будинку палає автомобіль Volkswagen і через високу температуру вже почали плавитися і горіти елементи сусіднього автомобіля Mazda. До приїзду спеціалізованої бригади рятувальників, інспектори самотужки локалізовували вогонь, щоб зберегти інше майно", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що патрульні передивилися відео з камер спостереження будинку, де зафіксовано особу, ймовірно, причетну до загоряння і почали обстежувати територію.

"Невдовзі інспектори виявили схожого чоловіка. З'ясовувати обставини події та причетність до них громадянина буде слідчо-оперативна група", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Святошинському районі столиці горіло сміття на відкритій території, у якому є шини, через що сталося сильне задимлення.

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