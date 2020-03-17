На столичному Святошині невідомі підпалили шини
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У Святошинському районі столиці горить сміття на відкритій території, у якому є шини, через що сталося сильне задимлення. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у місті Києві.
"На вулиці Котельникова, 51, горить сміття на відкритій території на площі 100 кв. метрів, в цьому смітті знаходяться шини, тому таке сильне задимлення. Скоріш за все, хтось не хоче утилізувати, тому й підпалили. На місце виїхали пожежники", - зазначили у пресслужбі.
Нагадаємо, у Львові затримали чоловіка, який запалив шини на вулицях міста.