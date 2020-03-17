На столичном Святошино неизвестные подожгли шины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Святошинском районе столицы горит мусор на открытой территории, в котором есть шины, из-за чего произошло сильное задымление. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.
"На улице Котельникова, 51, горит мусор на открытой территории на площади 100 кв. метров, в этом мусоре находятся шины, поэтому такое сильное задымление. Скорее всего, кто-то не хочет утилизировать, так и подожгли. На место выехали пожарные", - отметили в пресс-службе.
Напомним, во Львове задержали мужчину, который зажег шины на улицах города.