Ночью в Киеве патрульные тушили подожженную машину
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Киеве ночью патрульные тушили автомобиль, который, предположительно, подожгли. Сейчас следователи обнаружили возможного злоумышленника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.
"Сегодня ночью патрульные получили вызов "пожар" на проспект Героев Сталинграда. Прибыв на место, патрульные обнаружили, что у дома пылает автомобиль Volkswagen и из-за высокой температуры уже начали плавиться и гореть элементы соседнего автомобиля Mazda. До приезда специализированной бригады спасателей, инспекторы самостоятельно локализировали огонь, чтобы сохранить другое имущество", - говорится в сообщении.
Отмечается, что патрульные пересмотрели видео с камер наблюдения дома, где зафиксировано лицо, вероятно, причастное к возгоранию, и начали обследовать территорию.
"Вскоре инспекторы обнаружили похожего мужчину. Выяснять обстоятельства происшествия и причастность к ним гражданина будет следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.
Напомним, в Святошинском районе столицы горел мусор на открытой территории, в котором есть шины, из-за чего произошло сильное задымление.