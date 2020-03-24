В Киеве загорелась легковушка после столкновения с инкассаторским минивэном: есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Дарницком районе столицы загорелся легковой автомобиль в результате столкновения с инкассаторским минивэном. В ДТП погибли два человека и еще один человек был травмирован. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.
"На проезжей части дороги в результате дорожно-транспортного происшествия, которое возникло на ул. Заречной, 41, что в Дарницком районе столицы, в одном из авто возник пожар", - говорится в сообщении.
Спасатели установили, что столкнулись автомобиль Chevrolet Aveo и инкассаторский автомобиль Volkswagen Transporter. В авто Chevrolet Aveo возник пожар.
"Водитель и пассажир горящего авто погибли на месте. Бойцы деблокировали тела с помощью гидравлического инструмента. Также спасатели деблокировали пострадавшего из инкассаторского автомобиля и передали бригаде скорой медицинской помощи", - добавляется в сообщении.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Киеве патрульные тушили автомобиль, который, вероятно, подожгли.