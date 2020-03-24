В Киеве загорелась легковушка после столкновения с инкассаторским минивэном: есть погибшие

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Дарницком районе столицы загорелся легковой автомобиль в результате столкновения с инкассаторским минивэном. В ДТП погибли два человека и еще один человек был травмирован. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.