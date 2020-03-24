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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103868 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106512 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108468 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107166 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116545 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101650 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105915 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106772 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131672 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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В Киеве загорелась легковушка после столкновения с инкассаторским минивэном: есть погибшие

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. В Дарницком районе столицы загорелся легковой автомобиль в результате столкновения с инкассаторским минивэном. В ДТП погибли два человека и еще один человек был травмирован. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.

"На проезжей части дороги в результате дорожно-транспортного происшествия, которое возникло на ул. Заречной, 41, что в Дарницком районе столицы, в одном из авто возник пожар", - говорится в сообщении.

Спасатели установили, что столкнулись автомобиль Chevrolet Aveo и инкассаторский автомобиль Volkswagen Transporter. В авто Chevrolet Aveo возник пожар.

"Водитель и пассажир горящего авто погибли на месте. Бойцы деблокировали тела с помощью гидравлического инструмента. Также спасатели деблокировали пострадавшего из инкассаторского автомобиля и передали бригаде скорой медицинской помощи", - добавляется в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Киеве патрульные тушили автомобиль, который, вероятно, подожгли.

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