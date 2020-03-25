В столичном Гидропарке сгорело кафе
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Сегодня утром в Днепровском районе Киева - на Гидропарке - загорелось кафе "Камышовый кот". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Киеве.
"25 марта в 7:14... поступило сообщение о пожаре, который возник в Гидропарке, что в Днепровском районе столицы", - говорится в сообщении.
По прибытию пожарные установили, что горит одно из кафе на Гидропарке.
Сообщается, что тушение пожара осложняло отсутствие пожарных гидрантов, поэтому пожарные устанавливали гидроэлеваторы для обеспечения непрерывной подачи воды из реки.
Поскольку кафе построено из дерева, пламя быстро распространялось по зданию, однако в 8:07 спасатели локализовали возгорание на площади 300 кв. м и в 8:40 - ликвидировали.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Напомним, в Дарницком районе столицы загорелся легковой автомобиль в результате столкновения с инкассаторским минивэном. В ДТП погибли два человека и еще один человек был травмирован.