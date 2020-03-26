В Черниговской области в траве обнаружили обгоревший труп
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. За прошедшие сутки в Черниговской области пожарные ликвидировали 16 пожаров в природных экологических системах, один человек погиб из-за возгорания сухой травы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"На протяжении прошедших суток подразделения Управления ГСЧС Украины в Черниговской области 16 раз привлекались к тушению пожаров в природных экологических системах, один человек погиб. Площадь, пройденная огнем, составила более 30 га", - говорится в сообщении.
Так, 25 марта в 11:54 пожарным сообщили о пожаре сухой травы на открытой территории возле села Рыжки Крупского района.
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Сообщается, что пожарными в 12:23 пожар был локализован и в 12:30 окончательно ликвидирован.
На месте пожара было обнаружено обгоревшее тело местного жителя 1957 года рождения. Вероятной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем погибшего.
Указано, что с начала года в Черниговской области возникло 248 пожаров в природных экологических системах.
Напомним, что пожары с начала года унесли жизни уже более полутысячи людей в Украине.