В Чернигове во время пожара спасли двух детей, один человек погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В воскресенье в 2:48 в оперативно-координационный центр Управления ДСНС Украины в Черниговской области поступило сообщение о пожаре частного двухэтажного с мансардой двухквартирного жилого дома в областном центре по ул. 1 Кордовка, 20А. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
На место происшествия оперативно были привлечены отделения городских пожарных на 4 пожарных автоцистернах и дежурная смена оперативно-координационного центра У ГСЧС в области.
На тот момент здание было охвачено пламенем, а на балконе второго этажа квартиры №1 звали на помощь владельца квартиры, и двое ее внуков (1943 р.н.2007 и 2011 г.р. соответственно). Вогнебороци с помощью выдвижной лестницы их спасли. Медработники бригады скорой медицинской помощи осмотрели пострадавших, однако госпитализация им не понадобилась.
Во время ликвидации пожара в квартире №2 спасатели обнаружили тело человека, данные о которой устанавливаются.
Возгорание в 4:47 был локализован, а в 7:03 окончательно ликвидировано.
Огнем уничтожена кровля, межэтажные перекрытия, повреждены конструктивные элементы стен и имущество. Сейчас причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются.
Всего в тушении от подразделений ГСЧС привлекалось 20 человек личного состава и 7 единиц специальной техники.
Напомним, в Черниговской области в траве обнаружили обгоревший труп.