В Чернигове во время пожара спасли двух детей, один человек погиб

КИЕВ. 30 марта. УНН. В воскресенье в 2:48 в оперативно-координационный центр Управления ДСНС Украины в Черниговской области поступило сообщение о пожаре частного двухэтажного с мансардой двухквартирного жилого дома в областном центре по ул. 1 Кордовка, 20А. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.