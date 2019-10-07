У Черкасах на перегонах учасник збив глядача: відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У Черкасах під час автоперегонів учасник, не впоравшись із керуванням, збив глядача. Потерпілого було госпіталізовано з тілесними ушкодженнями. Наразі відкрито кримінальне провадження. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі ГУНП у Черкаській області.
"Вчора, 6 жовтня, під час автоперегонів один з учасників не впорався із керуванням та здійснив наїзд на глядача. Потерпілого було доставлено швидкою до лікарні з тілесними ушкодженнями. Наразі він перебуває на лікуванні", - повідомили в пресслужбі.
Також, слідством було відкрите кримінальне провадження за ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) ККУ.
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