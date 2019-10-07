В Черкассах на гонках участник сбил зрителя: открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В Черкассах во время автогонок участник, не справившись с управлением, сбил зрителя. Пострадавший был госпитализирован с телесными повреждениями. Сейчас открыто уголовное производство. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Черкасской области.
"Вчера, 6 октября, во время автогонок один из участников не справился с управлением и совершил наезд на зрителя. Пострадавший был доставлен скорой в больницу с телесными повреждениями. Сейчас он находится на лечении", - сообщили в пресс-службе.
Также, следствием было открыто уголовное производство по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УКУ.
Напомним, в Кировоградской области полицейский сбил насмерть велосипедиста.
Как сообщалось ранее, в Черновицкой области нетрезвый водитель, который ехал с превышением допустимого скоростного режима столкнулся с малолетним ребенком на квадроцикле, в результате ребенок погиб.