У Чернівецькій області п’яний водій збив на смерть дитину

КИЇВ. 9 вересня. УНН. У Чернівецькій області нетверезий водій, який їхав з перевищенням допустимого швидкісного режиму зіткнувся з малолітньою дитиною на квадроциклі, у результаті дитина загинула. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Чернівецької області.