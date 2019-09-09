У Чернівецькій області п’яний водій збив на смерть дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. У Чернівецькій області нетверезий водій, який їхав з перевищенням допустимого швидкісного режиму зіткнувся з малолітньою дитиною на квадроциклі, у результаті дитина загинула. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Чернівецької області.
Зазначається, що ДТП сталася сьогодні, 9-го вересня, приблизно о 14:00 у селищі міського типу Красноїльськ.
“Керуючи автомобілем Volkswagen на іноземній реєстрації, 21-річний місцевий житель допустив зіткнення з квадроциклом під керуванням 8-річного односельця, який раптово виїхав з прилеглої вулички. Зі слів очевидців, автівка рухалася з перевищенням допустимого швидкісного режиму”, — йдеться в повідомленні.
Від отриманих під час зіткнення тілесних ушкоджень малолітній учасник автопригоди помер на місці. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу.
“За результатами обстеження на вміст алкоголю в крові за допомогою алкотестера Drager встановлено, що водій керував автівкою у нетверезому стані”, — зазначається в повідомленні.
За фактом ДТП слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі проводиться досудове розслідування.
Нагадаємо, на автодорозі Київ-Чоп, у межах Закарпатської області, внаслідок ДТП загинула людина, ще шестеро, серед яких вагітна жінка та 3-річна дитина, травмовано.