У ДТП на трасі "Київ-Чоп" постраждали 6 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. На автодорозі Київ-Чоп, у межах Закарпатської області, внаслідок ДТП загинула людина, ще шестеро, серед яких вагітна жінка та 3-річна дитина, травмовано. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.
Так, 8 вересня близько 09:50 до поліції надійшло повідомлення про автопригоду з потерпілими на автодорозі Київ-Чоп неподалік смт Чинадієво.
"Як з'ясували правоохоронці, 40-річний водій Daewoo Lanos, мешканець м.Свалява, рухаючись у напрямку м.Мукачево, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив лобове зіткнення з автомобілем марки Skoda Octavia під керуванням 27-річного мукачівця", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок аварії водій Daewoo Lanos помер на місці аварії. А його дружину та 35-річного пасажира, жителя Львівської області, з тяжкими травмами госпіталізовано до лікарні.
Вагітну 34-річну жінку та її 3-річного сина, які були пасажирами Skoda Octavia, також помістили до медзакладів для надання допомоги. 27-річний водій та його 26-річна дружина перебувають на амбулаторному лікуванні.
За фактом ДТП з тяжкими наслідками відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).
"Транспортні засоби поміщені на спецмайданчик поліції. У справі призначено ряд експертиз, у ході яких буде з’ясовано усі обставини автопригоди", - додали у відомстві.
Нагадаємо, на Тернопільщині позашляховик зіткнувся з легковим автомобілем. У результаті одна людина загинула, жінку з її чотирирічним сином госпіталізували.