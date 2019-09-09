У ДТП на трасі "Київ-Чоп" постраждали 6 людей

КИЇВ. 9 вересня. УНН. На автодорозі Київ-Чоп, у межах Закарпатської області, внаслідок ДТП загинула людина, ще шестеро, серед яких вагітна жінка та 3-річна дитина, травмовано. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.