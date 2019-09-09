В ДТП на трассе "Киев-Чоп" пострадали 6 человек

КИЕВ. 9 сентября. УНН. На автодороге Киев-Чоп в пределах Закарпатской области, в результате ДТП погиб человек, еще шестеро, среди которых беременная женщина и 3-летний ребенок, травмированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.