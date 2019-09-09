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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 106594 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119371 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110991 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117207 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123429 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149972 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 149798 просмотра

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В ДТП на трассе "Киев-Чоп" пострадали 6 человек

В ДТП на трассе "Киев-Чоп" пострадали 6 человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. На автодороге Киев-Чоп в пределах Закарпатской области, в результате ДТП погиб человек, еще шестеро, среди которых беременная женщина и 3-летний ребенок, травмированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.

Так, 8 сентября около 09:50 в полицию поступило сообщение о ДТП с пострадавшими на автодороге Киев-Чоп недалеко от пгт Чинадиево.

"Как выяснили правоохранители, 40-летний водитель Daewoo Lanos, житель г. Свалява, двигаясь в направлении Мукачево, выехал на встречную полосу движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем марки Skoda Octavia под управлением 27-летнего мукачевца", - говорится в сообщении.

В результате аварии водитель Daewoo Lanos скончался на месте аварии. А его жену и 35-летнего пассажира, жителя Львовской области, с тяжелыми травмами госпитализированы в больницу.

Беременную 34-летнюю женщину и ее 3-летнего сына, которые были пассажирами Skoda Octavia, также поместили в медучреждения для оказания помощи. 27-летний водитель и его 26-летняя жена находятся на амбулаторном лечении.

По факту ДТП с тяжелыми последствиями открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

"Транспортные средства помещены на спецплощадку полиции. По делу назначен ряд экспертиз, в ходе которых будет выяснены все обстоятельства ДТП", - добавили в ведомстве.

Напомним, в Тернопольской области внедорожник столкнулся с легковым автомобилем. В результате один человек погиб, женщину с ее четырехлетним сыном госпитализировали.

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