В ДТП на трассе "Киев-Чоп" пострадали 6 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. На автодороге Киев-Чоп в пределах Закарпатской области, в результате ДТП погиб человек, еще шестеро, среди которых беременная женщина и 3-летний ребенок, травмированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.
Так, 8 сентября около 09:50 в полицию поступило сообщение о ДТП с пострадавшими на автодороге Киев-Чоп недалеко от пгт Чинадиево.
"Как выяснили правоохранители, 40-летний водитель Daewoo Lanos, житель г. Свалява, двигаясь в направлении Мукачево, выехал на встречную полосу движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем марки Skoda Octavia под управлением 27-летнего мукачевца", - говорится в сообщении.
В результате аварии водитель Daewoo Lanos скончался на месте аварии. А его жену и 35-летнего пассажира, жителя Львовской области, с тяжелыми травмами госпитализированы в больницу.
Беременную 34-летнюю женщину и ее 3-летнего сына, которые были пассажирами Skoda Octavia, также поместили в медучреждения для оказания помощи. 27-летний водитель и его 26-летняя жена находятся на амбулаторном лечении.
По факту ДТП с тяжелыми последствиями открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).
"Транспортные средства помещены на спецплощадку полиции. По делу назначен ряд экспертиз, в ходе которых будет выяснены все обстоятельства ДТП", - добавили в ведомстве.
Напомним, в Тернопольской области внедорожник столкнулся с легковым автомобилем. В результате один человек погиб, женщину с ее четырехлетним сыном госпитализировали.