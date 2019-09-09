В Черновицкой области пьяный водитель сбил насмерть ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Черновицкой области нетрезвый водитель, который ехал с превышением допустимого скоростного режима столкнулся с малолетним ребенком на квадроцикле, в результате ребенок погиб. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Черновицкой области.
Отмечается, что ДТП произошло сегодня, 9 сентября, примерно в 14:00 в поселке Красноильск.
"Управляя автомобилем Volkswagen на иностранной регистрации, 21-летний местный житель столкнулся с квадроциклом под управлением 8-летнего односельчанина, который внезапно выехал с прилегающей улицы. По словам очевидцев, автомобиль двигался с превышением допустимого скоростного режима", - говорится в сообщении.
От полученных при столкновении телесных повреждений маленький участник ДТП скончался на месте. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
"По результатам обследования на содержание алкоголя в крови с помощью алкотестера Drager установлено, что водитель управлял автомобилем в нетрезвом состоянии", - отмечается в сообщении.
По факту ДТП следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проводится досудебное расследование.
Напомним, на автодороге Киев-Чоп в пределах Закарпатской области, в результате ДТП погиб человек, еще шестеро, среди которых беременная женщина и 3-летний ребенок, травмированы.