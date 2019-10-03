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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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На Кіровоградщині поліцейський збив насмерть велосипедиста

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Поліцейські Кіровоградщини з'ясовують обставини ДТП в Олександрії, внаслідок якої загинула людина. Про це поінформували у ГУНП в області, передає кореспондент УНН.

На Кіровоградщині поліцейський збив насмерть велосипедиста

При виїзді на місце події слідчо-оперативна група встановила, що водій Mercedes допустив наїзд на велосипедиста. В результаті пригоди місцевий житель травмувався. Його доправили до лікувального закладу, де він помер.

Подія сталася в Олександрії 2 жовтня, близько 21:30. На місці правоохоронці встановили, що за кермом транспортного засобу перебував працівник поліції.

За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2.ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу. Тривають усі необхідні слідчі дії, у тому числі дослідження щодо наявності вмісту алкоголю в крові водія. З місця пригоди вилучили речові докази та транспортний засіб.

Призначили службове розслідування.

Нагадаємо, поліція встановлює обставини ДТП на Вінниччині, в якій загинув велосипедист.

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