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В Кировоградской области полицейский сбил насмерть велосипедиста

Киев • УНН

 • 11108 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 3 октября. УНН. Полицейские Кировоградской области выясняют обстоятельства ДТП в Александрии, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в ГУНП в области, передает корреспондент УНН.

В Кировоградской области полицейский сбил насмерть велосипедиста

При выезде на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что водитель Mercedes допустил наезд на велосипедиста. В результате происшествия местный житель получил травму. Его доставили в лечебное учреждение, где он умер.

Происшествие произошло в Александрии 2 октября, около 21:30. На месте правоохранители установили, что за рулем транспортного средства находился сотрудник полиции.

По данному факту начали уголовное производство по ч. 2.ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Продолжаются все необходимые следственные действия, в том числе исследования о наличии содержания алкоголя в крови водителя. С места происшествия изъяли вещественные доказательства и транспортное средство.

Назначили служебное расследование.

Напомним, полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Винницкой области, в которой погиб велосипедист.

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