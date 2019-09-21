У Вінницькій області в результаті ДТП загинув велосипедист
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Поліція встановлює обставини ДТП у Вінницькому районі, в якій загинув велосипедист, пише УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції у регіоні.
20 вересня на Гніванському шосе неподалік повороту в с. Горбанівку Вінницького району водій автомобіля “KIA Sportage” здійснив наїзд на велосипедиста, який від отриманих травм загинув на місці події. Поліцією розпочато досудове розслідування.
“За попередньою інформацією, дорожньо-транспортна пригода сталась близько 23.30 години на Гніванському шосе неподалік повороту в с. Горбанівку. 43-річний водій автомобіля „KIA Sportage“ не впорався з керуванням та допустив наїзд на 32-річного велосипедиста, мешканця Вінницького району”, — вказали у поліції.
Правоохоронці також додали, що: “Внаслідок аварії велосипедист від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди. В автопригоді тілесні ушкодження отримала 2-річна дитина, пасажир легковика, яку з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні”.
Слідчими призначено ряд експертиз, після проведення яких буде встановлена остаточна причина дорожньо-транспортної пригоди.
За цим фактом поліцією відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачено покарання до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Як повідомляв УНН, на Закарпатті водій насмерть збив літню жінку, яка рухалася на велосипеді.