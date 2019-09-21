На Закарпатті водій насмерть збив літню жінку, яка рухалася на велосипеді

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. У селі Гать Берегівського району Закарпатської області внаслідок наїзду автомобіля марки “ВАЗ-2107” померла пенсіонерка, пише УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції у регіоні.

Учора, 20 вересня, в поліцію Берегова надійшло повідомлення про наїзд автомобіля на людину в селі Гать Берегівського району.

“Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група Берегівського відділу поліції встановила, що 64-річний водій автомобіля марки „ВАЗ-2107“ скоїв наїзд на жінку, яка рухалася в попутному напрямку й везла на велосипеді кукурудзу. Від отриманих травм потерпіла, 74-річна жителька села Гать, померла”, — зазначили у поліції.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Експертиза встановила, що водій був тверезий. Автомобіль затримано на спецмайданчик поліції. Слідство у справі триває.

Як передавав УНН, на Харківщині чоловік скоїв замах на вбивство, підпал та спробував застрелитися.

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