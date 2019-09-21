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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 68250 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112807 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104622 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111484 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Винницкой области в результате ДТП погиб велосипедист

В Винницкой области в результате ДТП погиб велосипедист

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Винницком районе, в котором погиб велосипедист, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в регионе.

20 сентября на Гниванском шоссе неподалеку поворота в с. Горбановка Винницкого района водитель автомобиля “KIA Sportage” совершил наезд на велосипедиста, который от полученных травм погиб на месте происшествия. Полицией начато досудебное расследование.

“По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие произошло около 23.30 часа в Гниванскому шоссе неподалеку поворота в с. Горбановка. 43-летний водитель автомобиля „KIA Sportage“ не справился с управлением и допустил наезд на 32-летнего велосипедиста, жителя Винницкого района”, — указали в полиции.

Правоохранители также добавили, что: “В результате аварии велосипедист от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия. В дорожной аварии телесные повреждения получил 2-летний ребенок, пассажир легкового авто, которого с телесными повреждениями доставили в больницу”.

Следователями назначен ряд экспертиз, после проведения которых будет установлена окончательная причина ДТП.

По данному факту полицией открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Как сообщал УНН, на Закарпатье водитель насмерть сбил пожилую женщину, которая двигалась на велосипеде.

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