У чергах застрягли 750 авто на кордоні з Польщею
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Станом на 6:00 на кордоні України і Польщі у семи пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стояли 750 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Зокрема, 150 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску “Ягодин-Дорогуськ” на Волині.
У Львівській області у ПП “Шегині — Медика” своєї черги очікували ще 70 автівок, у ПП “Угринів — Долгобичув” — 20, у ПП “Краковець — Корчова” — 100, у ПП “Грушів — Будомєж” — 100, у ПП “Смільниця — Кросценко” — 30, у ПП “Рава-Руська — Гребенне” — 280 автомобілів.
При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 8:00 не зафіксовано.