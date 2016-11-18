В очередях застряли 750 авто на границе с Польшей,
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. По состоянию на 6:00 на границе Украины и Польши в семи пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли 750 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В частности, 150 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на Волыни.
Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 70 автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 20, в ПП "Краковец - Корчева" - 100, в ПП "Грушев - Будомеж" - 100, в ПП " Смильниця - Кросценко "- 30, в ПП" Рава-Русская - Гребенне "- 280 автомобилей.
При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 8:00 не зафиксировано.