У чергах на КПВВ на Донбасі зібралися понад 200 автівок

"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 10/30; "Мар’їнка" – 30/60; "Новотроїцьке" – 15/30; "Гнутове" – 15/25", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники запевнили, що пропускні операції в КПВВ у межах визначених дорожніх коридорів розпочались вчасно. Пасажиро-транспортний потік в усіх КПВВ характеризується певним зменшенням у порівнянні з попередньою добою.

Минулої доби через лінію розмежування прослідувало 32 тисячі осіб та 4 тисячі транспортних засобів.

Як повідомляв УНН, Україна збільшила кількість пропускних кабінок на КПВВ.

Нагадаємо, з 1 березня усі контрольні пункти в’їзду-виїзду в районі проведення ООС перейшли на весняний графік роботи.