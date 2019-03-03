У чергах на КПВВ на Донбасі зібралися понад 200 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. У контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил сьогодні вранці у чергах стояли 215 авто, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 10/30; "Мар’їнка" – 30/60; "Новотроїцьке" – 15/30; "Гнутове" – 15/25", - йдеться у повідомленні.
Прикордонники запевнили, що пропускні операції в КПВВ у межах визначених дорожніх коридорів розпочались вчасно. Пасажиро-транспортний потік в усіх КПВВ характеризується певним зменшенням у порівнянні з попередньою добою.
Минулої доби через лінію розмежування прослідувало 32 тисячі осіб та 4 тисячі транспортних засобів.
Як повідомляв УНН, Україна збільшила кількість пропускних кабінок на КПВВ.
Нагадаємо, з 1 березня усі контрольні пункти в’їзду-виїзду в районі проведення ООС перейшли на весняний графік роботи.