Пункти в’їзду-виїзду на Донбасі від сьогодні переходять на весняний графік роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду в районі операції Об’єднаних сил у Донецькій і Луганській областях переходять на весняний графік роботи починаючи від сьогодні, з 1 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу командування операції Об’єднаних сил.
“Відповідно до розпорядження командувача об’єднаних сил, усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі операції Об’єднаних сил з 1 березня 2019 року переходять на графік весняного періоду. Контрольно-перевірочні заходи та пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування буде здійснюватися щоденно з 07:00 до 18:30”, — йдеться у повідомленні командування ООС.
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Як повідомляв УНН, 25 лютого на КПВВ “Станиця Луганська” помер літній чоловік.