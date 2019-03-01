Пункты въезда-выезда на Донбассе начиная с сегодняшнего дня переходят на весенний график работы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Все контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях переходят на весенний график работы начиная с сегодняшнего дня, 1 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу командования операции Объединенных сил.
"Согласно распоряжению командующего объединенных сил, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе операции Объединенных сил с 1 марта 2019 переходят на график весеннего периода. Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30", - говорится в сообщении командования ООС.
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