Пункты въезда-выезда на Донбассе начиная с сегодняшнего дня переходят на весенний график работы

"Согласно распоряжению командующего объединенных сил, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе операции Объединенных сил с 1 марта 2019 переходят на график весеннего периода. Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30", - говорится в сообщении командования ООС.

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