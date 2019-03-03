В очередях на КПВВ на Донбассе собрались более 200 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил сегодня утром в очередях стояли 215 авто, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/30; "Марьинка" - 30/60; "Новотроицкое" - 15/30; "Гнутово" - 15/25", - говорится в сообщении.
Пограничники заверили, что пропускные операции в КПВВ в пределах определенных дорожных коридоров начались вовремя. Пассажиро-транспортный поток во всех КПВВ характеризуется определенным уменьшением по сравнению с предыдущими сутками.
За прошедшие сутки через линию разграничения последовало 32 тысячи человек и 4 тысячи транспортных средств.
Как сообщал УНН, Украина увеличила количество пропускных кабинок на КПВВ.
Напомним, с 1 марта все контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения ООС перешли на весенний график работы.