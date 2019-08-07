У чергах на КПВВ на Донбасі застрягли 260 автомобілів

"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 20/40; "Мар’їнка" – 20/70; "Новотроїцьке" – 20/50; "Гнутове" – 20/20", - йдеться в повідомленні.

У прикордонному відомстві зазначили, що всі КПВВ на лінії розмежування розпочали роботу вчасно.

За даними ДПСУ, за минулу добу пасажиро-транспортний потік мав тенденцію до збільшення. Загалом через КПВВ прослідувало 40,7 тисячі осіб та 4,7 тисячі транспортних засобів.

Нагадаємо, з 4 по 10 серпня КПВВ "Станиця-Луганська" функціонує до 18:00.