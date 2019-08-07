В очередях на КПВВ на Донбассе застряли 260 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Сегодня утром на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе собрались 260 транспортных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/40; "Марьинка" - 20/70; "Новотроицкое" - 20/50; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.
В пограничном ведомстве отметили, что все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя.
По данным ГПСУ, за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток имел тенденцию к увеличению. В общем через КПВВ последовало 40,7 тысячи человек и 4,7 тысячи транспортных средств.
Напомним, с 4 по 10 августа КПВВ "Станица-Луганская" функционирует до 18:00.