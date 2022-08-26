У чемпіонаті України з футболу "Олександрія" перемогла "Інгулець"

Деталі

Мячі забили - Сергій Рибалка (22-а хвилина, з пенальті) та Андрій Цуриков (49) - у переможців; Олександр Кучеренко (63) - у складі "Інгульця".

Нагадаємо

Львівський "Рух" поступився харківському "Металісту" у матчі першого туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги, зустріч пройшла на стадіоні "Україна" у Львові та завершилася поразкою господарів з рахунком 1:2.