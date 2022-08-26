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Базові юридичні речі майже доопрацьовані: Зеленський про угоду про копалини
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The Guardian

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У чемпіонаті України з футболу "Олександрія" перемогла "Інгулець"

Київ • УНН

 • 167128 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Вчора, 25 серпня, відбувся матч 7-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів Прем'єр-ліги між "Інгульцем" та "Олександрією". Перемогу здобули олександрійці - 2:1, інформує УНН.

У чемпіонаті України з футболу "Олександрія" перемогла "Інгулець"

Деталі

Мячі забили - Сергій Рибалка (22-а хвилина, з пенальті) та Андрій Цуриков (49) - у переможців; Олександр Кучеренко (63) - у складі "Інгульця".

Нагадаємо 

Львівський "Рух" поступився харківському "Металісту" у матчі першого туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги, зустріч пройшла на стадіоні "Україна" у Львові та завершилася поразкою господарів з рахунком 1:2.

Українські Національні Новини

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