В чемпионате Украины по футболу "Александрия" победила "Ингулец"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Вчера, 25 августа, состоялся матч 7-го тура чемпионата Украины по футболу среди клубов Премьер-лиги между "Ингульцем" и "Александрией". Победу одержали александрийцы – 2:1, информирует УНН.
Детали
Мячи забили – Сергей Рыбалка (22-я минута, с пенальти) и Андрей Цуриков (49) – у победителей; Александр Кучеренко (63) – в составе "Ингульца".
Напомним
Львовский "Рух" уступил харьковскому "Металлисту" в матче первого тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги, встреча прошла на стадионе "Украина" во Львове и завершилась поражением хозяев со счетом 1:2.