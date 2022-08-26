В чемпионате Украины по футболу "Александрия" победила "Ингулец"

Детали

Мячи забили – Сергей Рыбалка (22-я минута, с пенальти) и Андрей Цуриков (49) – у победителей; Александр Кучеренко (63) – в составе "Ингульца".

Напомним

Львовский "Рух" уступил харьковскому "Металлисту" в матче первого тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги, встреча прошла на стадионе "Украина" во Львове и завершилась поражением хозяев со счетом 1:2.