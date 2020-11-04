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У Чехії сповільнилося розповсюдження COVID-19, але збільшилася смертність

У Чехії сповільнилося розповсюдження COVID-19, але збільшилася смертність

Київ • УНН

 • 21306 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. У Чехії за тиждень темп поширення коронавируса зменшився, але збільшилася кількість смертей від інфекції. Про це з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я країни повідомляє “Чеське радіо”, передає УНН.

За даними МОЗ Чехії, на 2 листопада в країні виявили 9241 новий випадок зараження, що на тисячу менше, ніж тижнем раніше. При цьому, в понеділок померло 108 інфікованих, а за останній тиждень цей показник склав 1153. Всього з початку пандемії в Чехії від COVID-19 померли 3 654 людини.

З березня 2020 року в Чехії коронавірусом заразилися 350 тис. людей, з них 170 тис. вже одужали. На даний момент госпіталізовано майже 7,5 тис. хворих на COVID-19.

Як повідомляв УНН, в жовтні Чехія стала другою країною Євросоюзу, на всій території якої через пандемію тимчасово закрилися більшість дрібних магазинів і підприємств по наданню послуг, а жителям дозволено залишати домівки тільки при необхідності.

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