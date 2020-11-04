В Чехии замедлилось распространение COVID-19, но увеличилась смертность
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Чехии за неделю темп распространения коронавируса уменьшился, но увеличилось число смертей от инфекции. Об этом со ссылкой на данные Минздрава страны сообщает “Чешское радио”, передает УНН.
По данным МОЗ Чехии, на 2 ноября в стране выявили 9241 новый случай заражения, что на тысячу меньше, чем неделей ранее. При этом, в понедельник скончалось 108 инфицированных, а за последнюю неделю этот показатель составил 1153. Всего с начала пандемии в Чехии от COVID-19 умерли 3 654 человека.
С марта 2020 года в Чехии коронавирусом заразились 350 тыс. человек, из них 170 тыс. выздоровели. В настоящий момент госпитализированы почти 7,5 тыс. больных COVID-19.
Как сообщал УНН, в октябре Чехия стала второй страной Евросоюза, на всей территории которой из-за пандемии временно закрылись большинство мелких магазинов и предприятий по оказанию услуг, а жителям разрешено покидать дома только при необходимости.