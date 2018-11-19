У бюджеті-2019 закладені кошти на будівництво аеропорту біля Дніпра

"У 2019 на проектування і будівництво аеропорту в Соленому, 20 км від Дніпра з державного бюджету виділять 200 млн гривень" - повідомив він.

За словами Павелка, робоча назва аеропорту "Придніпров'є".

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На цьому тижні Верховна Рада України планує розглянути у другому читанні проект закону про державний бюджет на 2019 рік.

Нагадаємо, в головному фінансовому документі країни планується виділити 209,7 млрд грн - на безпеку і оборону, 2 млрд грн - на енергоефективність, 17,6 млрд грн - на місцеві дороги, 1 млрд грн - на підтримку малих фермерів, 15,5 млрд грн - на регіональний розвиток, 1 млрд грн - на нову українську школу, 7 млрд грн - на ліки, 301,8 млрд грн - соціальні витрати бюджету, 1 млрд грн - на вітчизняне кіно.

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Зокрема, в проекті Бюджету-2019 передбачено: зростання реального ВВП на 3%; збільшення номінального ВВП до 3946,9 млрд грн; зростання споживчої інфляції (грудень до грудня попереднього року) на рівні 7,4%; зростання індексу цін виробників (грудень до грудня попереднього року) на рівні 10,1%. Обсяг експорту товарів та послуг збільшиться на 8,3% і складе 63 млрд дол. США, обсяг імпорту товарів і послуг - на 9,1% і складе 74,8 млрд дол. США.



Як повідомляв УНН, в Рахунковій палаті дали оцінку першої редакції бюджету-2019.



Додамо, що Міністерство фінансів України очікує остаточного погодження Радою МВФ нової програми stand-by після прийняття у другому читанні проекту Державного бюджету на 2019 рік.



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Крім того, за зверненням українського уряду до Києва приїхала команда експертів Міжнародного валютного фонду для проведення консультацій по проекту бюджету на 2019 рік.