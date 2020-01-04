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У Буркіна-Фасо під час атаки на автобус зі школярами загинули щонайменше 14 осіб

У Буркіна-Фасо під час атаки на автобус зі школярами загинули щонайменше 14 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Щонайменше чотирнадцять людей загинули та дев'ять поранено в результаті атаки та вибуху автобусу, який повертав дітей із шкільних канікул на півночі Буркіна-Фасо в суботу, 4 січня, повідомили два джерела безпеки та джерело поліції. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Попередньо, автобус наїхав на міну. В результаті загинуло щонайменше 14 осіб. 

"Не відразу було зрозуміло, хто відповідальний за вибух, який стався в провінції Суру поблизу кордону з Малі, а також те, скільки серед числа загиблих - діти", - йдеться у повідомленні.

За останні два роки ісламістські групи, які посилаються на "Аль-Каїду" та "Ісламську державу", посилили напади в цьому районі, незважаючи на міжнародні зусилля щодо їх усунення.

"24 грудня бойовики вбили 35 переважно цивільних жінок після нападу на військовий форпост у провінції Сум, що на півночі країни. Близько 87 бойовиків та місцевих силовиків загинули в зіткненнях, заявили власті. Напади за останній рік спричинили сотні жертв та змусили покинути свої домівки майже мільйон людей", - повідомляє видання.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Буркіна-Фасо в результаті атаки бойовиків загинули 35 мирних жителів.

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