У Будапешті на українця напали з ножем. Від отриманих ран чоловік загинув
Київ • УНН
48-річний українець отримав ножові поранення після бійки у Будапешті. Зловмисника поліцейські затримали на місці, він притягується до відповідальності.
У столиці Угорщини сталася бійка у результаті якої громадянин України отримав ножові поранення і загинув, передає УНН із посиланням на поліцію Будапешту.
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До поліції Будапешта надійшло повідомлення про бійку двох чоловіків у результаті якої один з учасників стікає кров'ю.
"... 44-річний чоловік казахської національності після сварки та бійки завдав кілька ножових поранень 48-річному українцю. Чоловік отримав такі серйозні поранення, що помер на місці", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що порушено кримінальне провадження за підозрою у вбивстві.
Зловмисника поліцейські затримали на місці, він притягується до відповідальності.