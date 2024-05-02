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У Будапешті на українця напали з ножем. Від отриманих ран чоловік загинув

У Будапешті на українця напали з ножем. Від отриманих ран чоловік загинув

Київ • УНН

 • 22214 перегляди

48-річний українець отримав ножові поранення після бійки у Будапешті. Зловмисника поліцейські затримали на місці, він притягується до відповідальності.

У столиці Угорщини сталася бійка у результаті якої громадянин України отримав ножові поранення і загинув, передає УНН із посиланням на поліцію Будапешту.

Деталі

До поліції Будапешта надійшло повідомлення про бійку двох чоловіків у результаті якої один з учасників стікає кров'ю.

"... 44-річний чоловік казахської національності після сварки та бійки завдав кілька ножових поранень 48-річному українцю. Чоловік отримав такі серйозні поранення, що помер на місці", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що порушено кримінальне провадження за підозрою у вбивстві.

Зловмисника поліцейські затримали на місці, він притягується до відповідальності.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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